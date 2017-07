Madonna esteve esta semana no Malawi para inaugurar um centro pediátrico a que deu o nome da sua filha adotiva Mercy James e foi durante o evento que revelou um pormenor sobre a adoção de Mercy James.

No discurso que fez durante a inauguração, a cantora norte-americana, revelou ter sentido várias dificuldades em adotar a criança por ser uma mulher divorciada. De acordo com as palavras da rainha da pop, para a juíza que avaliou o processo de adoção era preferível que a criança continuasse no orfanato do que ser criada por uma mãe nessa condição.

Contudo Madonna não desistiu: "Sou feminista. Sou um coração rebelde. Mas também sou um ser humano com compaixão e inteligente. E se não me dão uma razão lógica para a palavra "não", então não a aceito. Contratei uma equipa de advogados e levei o meu caso até ao Supremo Tribunal e não foi uma batalha fácil", disse.

Recorde-se que a artista é mãe biológica de Lourdes, de 20 anos, e Rocco, de 16 e tem ainda quatro filhos adotivos: David Banda e Mercy James, de 11 anos, e as gémeas Esther e Stella, de quatro.