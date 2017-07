Ed Sheeran explicou na sua página de Instagram o motivo de ter saído do Twitter.

Depois de se ter noticiado que o cantor recebeu bastantes críticas acerca da sua performance no primeiro episódio da nova temporada da ‘Guerra dos Tronos’, sendo a gota de água que levou o artista a deixar a conta do Twitter, Ed Sheeran quebrou o silêncio e decidiu explicar a sua decisão.

"Saí do Twitter porque estava sempre a querer sair do Twitter. Não tem nada a ver com o que as pessoas disseram sobre o meu cavaleiro em Game of Thrones. Por que diabos eu estaria preocupado com o que as pessoas pensam sobre isso? É algo claramente maravilhoso. Foi uma coincidência eu ter saído depois disso, mas acredite no que quiser", explicou o artista.

O artista apagou a sua conta, contudo, um dia depois voltou com a decisão atrás e voltou a ativar o perfil.