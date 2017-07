Um cão polícia morreu após o responsável do animal o ter deixado acidentalmente várias horas dentro do carro ao sol.

O caso aconteceu no passado dia 3 de julho, em Cache County, em Utah, mas os detalhes só foram revelados esta terça-feira. Após sair do trabalho, o homem deslocou-se até casa, tendo-se esquecido do pastor-belga Malinois , de oito anos, dentro do carro.

Mais tarde, ter-se-á apercebido do desaparecimento do animal, mas já nada havia a fazer.

O responsável do animal foi colocado sob licença sem vencimento e será ainda realocado a um outro cargo, fora da unidade canina.

"Este incidente resultou de erro humano e violação de protocolo", afirmou o xerife Chad Jensen, num comunicado do Departamento do Xerife de Cache County, afirmando que o animal era um grande trunfo para a agência e para os cidadãos de Cache County.

“Era um membro estimado da nossa organização e da nossa comunidade", lê-se no comunicado que diz que será realizada uma cerimónia, aberta à comunidade, para homenagear Endy.