Frederico Morais está assim na final de Jeffreys Bay, sexta etapa do circuito mundial de surf em Jeffreys Bay, na África do Sul.

Depois de ontem ter tido um dos melhores dias da sua vida, tendo vencido o atual campeão do mundo John John Florence, e recebido bota 10, pontuação máxima no surf, Kikas fez história ao conseguir um lugar na final na África do Sul, proeza inédita no surf português.

Medina é o terceiro surfista com título mundial que Frederico Morais elimina nesta prova, antes do brasileiro, o português já tina batido Mick Fanning, três vezes campeão, e John John Florence o atual líder do circuito.

Kikas irá defrontar dentro de momentos o brasileiro Filipe Toledo na final.