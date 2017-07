Um camião atravessava a ponte José León de Carranza, em Espanha, quando se despistou e caiu ao mar.

Apesar do aparato do acidente, o condutor escapou sem ferimentos graves.

O camião caiu ao mar quando o motorista foi obrigado a virar repentinamente para evitar chocar com os carros da frente, que estavam parados por terem batido. As barreiras não evitaram que o camião caísse no mar.