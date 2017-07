Pedro Figueiredo lamentou não poder estar presente no Solverde Campeonato Nacional PGA, torneio que ganhou em 2013 no Algarve, mas o seu principal objetivo da época consiste em subir ao Challenge Tour, a segunda divisão europeia, e o seu investimento primordial tem sido no Pro Golf Tour.

Só os cinco primeiros classificados no final do ano na Ordem de Mérito deste circuito germânico se apuram para o Challenge Tour e há cerca de 200 candidatos, pelo que a luta é renhida.

O profissional do Quinta do Peru Golf & Country Club tem sido o mais regular de todos, chegou a liderar o ranking desta terceira divisão europeia durante algumas semanas e hoje segurou o 3º lugar que continua a ocupar, depois de ter sido 3º classificado num torneio austríaco.

No Kaprun Open 2017 presented by SalzburgerLand, de 30 mil euros em prémios monetários, Pedro Figueiredo fez um trajeto de trás para a frente, melhorou a sua classificação todos os dias e terminou em 3º empatado com outros quatro jogadores com 199 pancadas, 14 abaixo do Par do Kitzsteinhorn Course, do Golfclub Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm.

O atleta do Sport Lisboa e Benfica assinou voltas de 69, 66 e 66, num torneio fustigado pelo mau tempo, que só hoje (quarta-feira) concluiu a segunda volta, disputando-se depois a terceira na íntegra.

E se na primeira volta ainda sofreu 1 duplo-bogey e 2 bogeys, na segunda só perdeu 1 pancada e na terceira arrancou um cartão imaculado. No conjunto dos 54 buracos converteu 19 birdies!