Pedro Tadeu da Costa, filho mais velho de António Costa, vai ser o terceiro da lista do Partido Socialista à freguesia de Campo de Ourique, em Lisboa, escreve a Visão.

O filho do primeiro-ministro já desempenhava as funções de vogal na junta de S. Domingos de Benfica, também em Lisboa, desde as últimas eleições autárquicas.

A mãe, Fernanda Tadeu, considera que a experiência do filho nas autárquicas é um “exercício de cidadania”.