O músico Robert Kelly está a ser acusado de ter criado um culto onde aprisiona mulheres e controla todos os aspetos das suas vidas.

Segundo o BuzzFeed, o autor do êxito ‘I Believe I Can Fly’ tem várias mulheres presas contra a sua vontade numa casa, sendo o artista a escolher o que elas comem, vestem, quando podem sair dos quartos e quando podem falar umas com as outras ou até mesmo quando podem tomar banho.

Nas acusações, consta que o músico filma encontros sexuais entre as mulheres e depois mostra aos seus amigos, acrescentando que as mulheres não possuem telemóvel e que estão proibidas de falar com amigos e família.

As acusações tornaram-se públicas esta segunda-feira, quando o BuzzFeed publicou uma reportagem com testemunhos dos pais de duas das raparigas, alegadamente presas pelo artista.

Kelly já negou as acusações e um representante do cantor afirmou ao site TMZ que este irá fazer de tudo para encontrar os acusadores e limpar o seu nome.