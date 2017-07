As remessas dos trabalhadores portugueses no estrangeiro subiram 22,4% em maio, comparando com o mesmo mês do ano passado, atingindo os 301,2 milhões de euros. Já as verbas enviadas para os seus países pelos estrangeiros a trabalhar em Portugal aumentaram 9,4% em maio face a igual período do ano passando, passando de 44 milhões para 48,1 milhões de euros. Os dados foram revelados pelo Banco de Portugal.

Mais uma vez, os emigrantes portugueses em França foram os que mais contribuíram para o valor final das remessas, tendo enviado 90,4 milhões de euros, o que representa uma subida de 10,5% face aos 81,8 milhões enviados em maio do ano passado.

Angola pesa

As remessas dos trabalhadores portugueses em Angola subiram em maio, face ao período homólogo do ano passado, 59,6%, para 20,97 milhões de euros, enquanto as remessas dos angolanos a trabalhar em Portugal subiram 20,7%.

O forte aumento das remessas dos emigrantes portugueses em Angola fez com que as verbas totais enviadas pelos emigrantes portugueses nos PALOP tenham também uma subida significativa.