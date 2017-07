O corpo de Miguel Blesa foi descoberto numa zona reservada de caça em Córdoba, escreve o EL País.

O antigo presidente terá estado com amigos, com quem tomou o pequeno-almoço antes de sair sozinho de carro.

As autoridades estão a investigar a morte do ex-banqueiro encontrado com uma bala no peito, e não afastam a tese de suicídio.

Miguel Blesa tinha 69 anos.