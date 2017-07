O investimento imobiliário poderá atingir um recorde histórico no final do ano ao aproximar-se dos três mil milhões de euros. Segundo as contas da CBRE, o investimento alcançado nos primeiros seis meses do ano e os ativos que estão e deverão entrar no mercado elevam as expectativas de fecho do ano para valores superiores a dois mil milhões de euros (50% acima do ano passado e um valor idêntico ao recorde atingido há dois anos), com a probabilidade de atingir ainda um novo recorde histórico, próximo dos três mil milhões de euros.

O investimento nacional representou apenas 10% do volume de investimento em imobiliário comercial do primeiro semestre, embora com um peso de 41% no número total de transações.

No mercado de escritórios, tendo em conta o tempo necessário para construir um novo edifício, a escassez de espaços de qualidade permanecerá um problema nos próximos dois anos. Apenas 10.800 m2 chegarão ao mercado em 2017 e, considerando os projetos em construção, apenas outros 11.000 m2 estarão disponíveis em 2018, na Torre de Lisboa (Fontes Pereira de Melo 41) e no Espaço 7 Rios.

Nos centros comerciais têm sido raras as aberturas de novos empreendimentos. No primeiro semestre não abriu nenhum novo empreendimento; contudo até ao final do ano está prevista a inauguração de três projetos, Mar Shopping Algarve, Designer Outlet Algarve e Évora Shopping, com uma área total de 94.100 m2.

Cristina Arouca, Diretora de Research da CBRE, afirma que “os números globais do setor imobiliário português no primeiro semestre são francamente positivos, apresentando uma evolução para a qual contribuiu um cenário de confiança proveniente da trajetória de recuperação económica do país”.