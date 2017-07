Sting esteve este fim de semana em Portugal, para atuar no último dia do festival MEO Marés Vivas, na praia do Cabedelo, em Vila Nova de Gaia.

Durante a sua passagem pela zona Norte, o músico britânico, de 65 anos, foi convidado pelo clube dos dragões a autografar uma camisola do clube, que será oferecida a um dos adeptos.

"Brevemente esta camisola autografada pelo Sting pode ser tua. Fica atento!", lê-se na legenda da imagem publicada esta terça-feira na página oficial de Instagram do FCP.