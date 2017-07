Eliseu renovou esta quarta-feira com o Benfica, informou o clube dos encarnados na sua página oficial na rede social Twitter.

“Eliseu renovou por uma temporada”, lê-se na publicação partilhada.

O lateral-esquerdo, de 33 anos, está no clube da Luz desde 2014/2015, tendo vencido com as "águias", três campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e duas Taças da Liga.