No Museu das Telecomunicações, em Lisboa, estão, esta quarta e quinta-feira, disponíveis imagens captadas por vários jornalistas e fotógrafos profissionais. Estas fotografias podem ser levadas para casa em troca de um donativo para os bombeiros.

Esta iniciativa, chamada ‘uma imagem solidária’, pretende angariar fundos para os bombeiros. As imagens podem ser adquiridas com um donativo mínimo de 20 euros e o total do valor angariado será entregue à corporação dos Bombeiros Voluntários de Castanheira de Pera.

Inicialmente, a iniciativa foi pensada por jornalistas, tendo-se estendido para fotógrafos profissionais, que segundo afirmou o mentor da iniciativa, António Cotrim, à agência Lusa, “mostraram-se interessados em participar”.

As imagens são de tema livre e algumas chegaram de Macau, China, Alemanha, França e Brasil, conta António Cotrim.

Na página do Facebook da iniciativa já foram divulgadas algumas imagens que estarão disponíveis para venda.

Os incêndios provocaram prejuízos que ultrapassam os 193,3 milhões de euros e estima-se que 303,5 milhões de euros sejam usados para investir em medidas de prevenção.