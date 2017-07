Quase metade dos 2.820 professores que passaram para os quadros através da vinculação extraordinária ficaram colocados na zona de Lisboa e Península de Setúbal.

Só nestes dois distritos vincularam nos quadros 1.183 (42% de 2.820) docentes com mais de 12 anos de serviço e cinco contratos completos e anuais nos últimos seis anos letivos.

Os distritos de Braga, Viana do Castelo, Porto e Tâmega foram a segunda zona do país onde mais professores vincularam. Aqui houve 530 docentes que conseguiram agora um vínculo nos quadros do Ministério da Educação.

Contas feitas, mais de metade (62%) do total de professores que entraram nos quadros através da vinculação extraordinária ficaram colocados nestas duas zonas do país.

No reverso, foi nos distritos de castelo Branco e Guarda onde mais professores passaram aos quadros na vinculação extraordinária.

O cenário é idêntico nas passagens aos quadros através da norma-travão. Também foi nos mesmos distritos (Lisboa, Braga, Viana do Castelo e Porto) que mais professores entraram nos quadros, com 280 professores num total de 443.

Estes são alguns dos resultados do concurso – trabalhados pelo blogue especialista em estatísticas da Educação “DeArLindo – cujas listas foram publicadas ontem na Direção Geral da Administração Escolar.

Quanto às disciplinas e anos escolares dos professores colocados (grupos de recrutamento) verifica-se que foi para o 1.º ciclo que mais docentes foram colocados, com 507 entradas no quadro através da vinculação extraordinária. Segue-se a área da Educação Especial com 432 colocações.