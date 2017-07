A banda “D.A.M.A” já não vai atuar na festa de apresentação do F.C.Porto.

Em causa estão fotografias, publicadas nas redes sociais, em que os músicos surgem com vários adereços do Benfica.

Os adeptos do clube dos azuis e brancos não gostaram e manifestaram o seu desagrado peça escolha da banca, uma vez que os artistas são simpatizantes do clube da Luz. Momentos depois, a banca foi retirada do cartaz de apresentação do F.C.Porto.

A festa de apresentação está agendada para o próximo dia 30, no estádio do Dragão.