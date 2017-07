Um equipa de investigadores do Porto está a desenvolver uma aplicação que permite efetuar rastreios de pele e avaliar o risco de melanoma, através de imagens capturadas pelo telemóvel.

Segundo Maria Vasconcelos e Luís Rosado, investigadores do centro de investigação Fraunhofer Portugal AICOS, do Porto, “o cancro da pele corresponde a um terço de todos os cancros e o melanoma maligno é responsável pela maioria das respetivas mortes”, cita a Lusa.

Assim, esta aplicação permitirá melhorar o processo de rastrear a pele e confirmar se está tudo dentro da normalidade.

Os investigadores acrescentaram que a aplicação foi otimizada para minimizar erros e facilitar a recolha e registo de sinais dermatológicos relevantes.

Este centro especializado tem desenvolvido várias investigações na área dermatológica aliada à tecnológica desde 2011, com o projeto inicial ‘Melanoma Detection’, em parceria com o departamento de Dermatologia do Instituto Português de Oncologia do Porto.