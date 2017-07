Shane e Nicole Sifrit, naturais do estado de Iowa, nos Estados Unidos, foram pais de uma menina no passado dia 1 de julho. Dias depois casaram-se, mas o dia acabou por ficar marcado pelas piores razões.

A dado momento, o casal reparou que havia algo de errado com a bebé, uma vez que esta não reagia nem comia. Rapidamente se deslocaram até ao hospital, no qual a bebé foi diagnosticada com meningite.

A criança acabou por morrer dias depois no hospital. Tinha 18 dias de vida, diz o jornal Mirror.

A mesma publicação diz ainda que os médicos admitiram a possibilidade da criança ter sido contagiada através de um beijo portador do vírus.

Agora os pais fizeram um apelo a todos os casais: "Não deixem que beijem os vossos bebés", disseram ao canal de televisão WHOtv.