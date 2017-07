Arranca hoje a primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior.

Entre os 20 cursos com maior aumento de vagas destaca-se a licenciatura de Direito na Universidade de Lisboa com mais 100 vagas face ao ano passado. Para este ano os alunos contam com um total de 560 vagas.

Além deste, há onze curso de várias engenharias com aumento de vagas. Destes, quatro são de Engenharia Informática sendo, precisamente, esta a área onde há no geral maior aumento de lugares.

No total, para este ano as universidades e politécnicos públicos disponibilizaram 50.838 vagas. Mais 150 vagas face ao concurso do ano passado.

Entre os lugares disponíveis para o concurso deste ano, mais de metade 28.424 são para universidades. Os restantes 22.414 lugares estão disponíveis nos politécnicos.

Veja abaixo a tabela dos 20 cursos com as médias mais altas e as respetivas vagas disponíveis para este ano: