Carolina Patrocínio desprezou os comentários negativos feitos ao bronzeado da sua filha mais nova, Frederica, e voltou ao Algarve para desfrutar de mais uns dias de praia.

A apresentadora foi, uma vez mais, surpreendida pelos paparazzis que aproveitaram para tirar várias fotografias de Carolina na praia do Garrão, na Quinta do Lago.

As fotografias rapidamente começaram a circular nas redes sociais e a apresentadora fez questão de publicar no Instagram uma das fotos, atribuindo em tom de brincadeira as culpas aos paparazzi que estariam a circular pelo local, pelo facto da menina estar a chorar.

“Paparazzi nervous breakdown”, em português “Colapso nervoso paparazzi”, pode ler-se na legenda da imagem.

“Muito bom” ou “Ahahah. Ela está a apontar com o dedo errado” são alguns dos comentários que se podem ler na caixa de comentários da fotografia.