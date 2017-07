Três dos quatro nomes propostos pelo governo para a Anacom foram chumbados pelo relatório preliminar da comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas. Foram apenas viabilizados João Cadete de Matos para a presidência do órgão regulador das comunicações.

Os textos, a cargo do deputado do PSD Joel Sá revelam que Francisco Cal, Dalila Araújo e Margarida Sá Costa, apontados para vogais não reúnem "as condições para o exercício" dos cargos para os quais foram indigitados.

Quer as análises feitas aos vogais indicados, quer ao presidente proposto serão debatidas hoje em sede de comissão e depois será dado conhecimento ao governo da análise da comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas.