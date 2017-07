Uma australiana foi morta por um polícia após ligar para o número de emergência norte-americano. A mulher Justine Damond ligou para o 911 depois de ouvir um barulho perto de sua casa, em Minneapolis, nos Estados Unidos da América, no sábado à noite.

Segundo o The Guardian, por volta das 23h30 de sábado dois agentes responderam à chamada de Justine sobre uma possível agressão, mas esta, de alguma forma, acabou por ser baleada por um dos polícias.

O caso está agora a ser investigado e de acordo com o mesmo jornal, os polícias não tinham as câmaras da farda ativadas e a câmara do carro não captou qualquer imagem do incidente.

Os dois polícias, entretanto foram suspensos.