Arranca hoje a primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior.

Há dois cursos que este ano reduziram mais de 30 vagas. Mas, proporcionalmente, não será nestes cursos que mais se vai sentir a redução de vagas. Há quatro cursos que apesar de terem cortado apenas dez vagas para o concurso deste ano, a redução significa uma redução para metade dos lugasres que foram abertos no ano passado.

Entre os 20 cursos com maior redução de vagas destacam-se ainda as licenciaturas e mestrados integrados da área da Engenharia: há seis engenharias de várias áreas que estão entre os cursos que mais lugares reduziram este ano.

No total, para este ano as universidades e politécnicos públicos disponibilizaram 50.838 vagas. Mais 150 vagas face ao concurso do ano passado.

Entre os lugares disponíveis para o concurso deste ano, mais de metade 28.424 são para universidades. Os restantes 22.414 lugares estão disponíveis nos politécnicos.

Veja abaixo a tabela dos 20 cursos com as médias mais altas e as respetivas vagas disponíveis para este ano: