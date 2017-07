A explicação oficial do gabinete do governador é que Luiz Fernando Pezão está internado num spa do sul do estado do Rio de Janeiro para resolver problemas metabólicos, que lhe fizeram aumentar de peso e provocaram uma descompensação por causa da diabetes.

O spa de luxo, que propõe “rituais centenários de bem-estar e estéticos” e inclui “massagens relaxantes” , “máscaras capilares”, “drenagem linfática” e tratamentos para combater a “gordura localizada”, cobra entre 4000 mil e 7500 euros por uma semana de estadia.

A decisão de Pezão em se ausentar (desde domingo) numa altura em que 200 mil famílias de funcionários públicos do estado sofrem pelos atrasos de pagamento dos ordenados (já vão com três salários em atraso), mereceu o repúdio do Movimento Unificado dos Servidores Estaduais do Rio de Janeiro (Muspe) que ontem emitiu um comunicado a propósito.

O mais recente problema de Pezão prende-se com um relatório da Polícia Federal que dá conta da possibilidade do governador ter recebido um suborno no valor de 50 mil reais.

Uma investigação ao telemóvel de Luiz Carlos Bezerra, envolvido no escândalo de corrupção que levou à detenção do ex-governador Sérgio Cabral (preso desde Novembro do ano passado), permitiu à polícia recolher “informações que podem servir de elementos probatórios que vinculam o governador Pezão a integrantes de organização criminosa chefiada por Cabral”, diz o relatório.

Pezão já teve dois pedidos de impeachment (destituição) por parte da oposição e agora pode vir a enfrentar um da sua própria base de apoio se a crise financeira em que está mergulhado o Rio de Janeiro não se alterar.

A “intervenção ou impeachment de Pezão” foi avançada como possibilidade pelo presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o deputado Jorge Picciani que chamou “incompetente” ao governador.

Luiz Paulo, outro deputado da base alargada de apoio a Pezão, também teceu duras críticas: “A situação do governador se deteriora a cada dia”, disse. Para o deputado do PSDB, Pezão tem uma “estratégia errada” para enfrentar a crise.

“Numa crise dessa, você não pode escolher punir os servidores. E quem está mais perdendo com isso são os servidores e a população. Ele não se articula, age de forma errónea, se submete fortemente aos anseios de Brasília e botou os poderes em xeque-mate. Então, tem rapidamente corroído o pouco prestígio que tem na casa”, acrescentou.