A música Despacito é atualmente a canção mais reproduzida da história através das plataformas de streaming, de acordo com os dados divulgados pela gravadora Universal Music Latin Entertainment.

De acordo com a Universal, o tema do porto-riquenho Luis Fonsi em parceria com seu compatriota Daddy Yankee, foi reproduzido mais de 4.600 milhões de vezes, ultrapassando o antigo recorde, que era da canção Sorry, de Justin Bieber, com 4,38 bilhões de reproduções. Já no Youtube conta com 2,6 milhões de visualizações.