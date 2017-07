Arranca hoje a primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior.

Para este ano as universidades e politécnicos públicos disponibilizaram 50.838 vagas. Mais 150 vagas face ao concurso do ano passado.

Entre os lugares disponíveis para o concurso deste ano, mais de metade 28.424 são para universidades. Os restantes 22.414 lugares estão disponíveis nos politécnicos.

Entre os cursos que registaram as médias mais altas no ano passado, o número de vagas mantém-se.

Veja abaixo a tabela dos 20 cursos com as médias mais altas e as respetivas vagas disponíveis para este ano: