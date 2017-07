A ressurreição da UE

No mundo de hoje, a alternativa aos acordos comerciais é o comércio selvagem e a lei dos grandes operadores multinacionais, num patamar em que a Europa jamais poderá ser competitiva sem se descaracterizar e perder identidade

O que pareceria utopia há um ano aconteceu. O projeto europeu, que esteve moribundo e politicamente defunto, ressuscitou. A União Europeia (UE) tem a oportunidade de voltar a ser um ator global relevante e ter uma voz compatível com o seu peso económico e comercial.

A ressurreição da UE ocorre num cenário de incerteza e risco. Foi, aliás, a consciência do risco e da incerteza provocada pelo abandono pelos Estados Unidos da sua vocação de potência dominante nos grandes temas da globalização que tornou possível a recuperação dos sinais vitais do projeto europeu.

O enclausuramento estratégico da administração americana abriu caminho para uma nova etapa nas relações globais, com textura complexa, multipolar, e com alinhamentos diferenciados em função de cada tema da agenda, criando espaço para potências de perfil multilateral como é o caso da UE.

Oportunidade não é sinónimo de sucesso. Para que a ressurreição não seja efémera, a UE tem de fazer escolhas e assumir a liderança em áreas estruturantes da nova ordem política e económica global.

O primeiro dossiê-chave é o combate às alterações climáticas, a transição energética e o cumprimento do Acordo de Paris. Dependente do exterior em termos energéticos e com um défice de competitividade industrial agravado pelo elevado custo médio da energia, a UE tem tudo a ganhar em liderar a mudança para os sistemas de energia eficientes e inteligentes, baseados em recursos renováveis.

Para isso tem de assumir internamente metas ambiciosas e obrigatórias que gerem a confiança necessária para se consolidar e ser vista pelos seus parceiros como referência nos sistemas energéticos do futuro.

Outro tema crítico para a UE são os acordos comerciais e a capacidade de neles embeber regras de comércio justo e sustentável. São muitas as vozes críticas contra os grandes acordos comerciais. Pensam que a alternativa a esses acordos é o protecionismo e o fechamento. Estão enganados. No mundo de hoje, a alternativa aos acordos comerciais é o comércio selvagem e a lei dos grandes operadores multinacionais, num patamar em que a Europa jamais poderá ser competitiva sem se descaracterizar e perder identidade.

A segurança e a defesa contra as ameaças globais constituem um outro tema- -chave. Num modelo agressivo e com cada um a tratar de si, dificilmente a UE conseguirá assegurar níveis de defesa e segurança aceitáveis. A melhor alternativa é o modelo de segurança e defesa partilhadas, que dilui custos, aumenta a capacidade de resposta e estabelece redes inibidoras de potenciais focos de conflito interno.

Finalmente, a UE tem também de se diferenciar pelo desenvolvimento de uma sociedade digital de rosto humano, marcada pela incorporação dos seus valores de identidade associados a uma visão humanista e sustentável da vida em comunidade.

Para a UE, um mundo multipolar e multilateral é o mais favorável e o único em que pode ambicionar ter relevância e voz à escala global. A geopolítica aproximou-se desse padrão favorável aos interesses europeus. Estará a UE à altura de aproveitar o momento? Neste outono, muito se decidirá. Que se decida bem. Os gatos têm sete vidas. A UE não sei, mas já gastou algumas.

