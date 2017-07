Imparidades

A experiência governativa mudou a natureza do PCP e do BE: desde quando é que os partidos da extrema-esquerda não fazem caso de um processo que mete a banca, pressões políticas e créditos ruinosos?

Os últimos dias trouxeram-nos notícias reveladoras sobre um dos maiores escândalos da finança (e talvez da política) nacional e que envolve o banco público, a CGD. E se os buracos no nosso sistema financeiro há muito deixaram de nos surpreender, não deixa de ser motivo para abrir a boca de espanto que tanta gente tenha tanta pressa para que se feche o dossiê da CGD sem se saber a verdade, toda a verdade.

Mas vamos às novidades. A primeira foi dada à estampa pelo “Jornal Económico” e dá conta de que o Ministério Público está a investigar os “maiores créditos em incumprimento, contabilizados por devedor, com respetivos montantes, datas de aprovação, imparidades, reestruturações, garantias concedidas e planos de recuperação de crédito” aprovados pelo banco público.

Lê-se que os 100 maiores créditos concedidos pela CGD que caíram no caixote do lixo financeiro, as imparidades, ultrapassam os 2,5 mil milhões de euros. “Na mira da justiça”, escreve o jornal, “estão créditos concedidos a empresas e alguns particulares sem garantias ou com garantias frágeis no âmbito do inquérito que investiga suspeitas de gestão danosa.” Ainda segundo o “Jornal Económico”, só os créditos concedidos ao Grupo Espírito Santo “totalizam 300 milhões” de imparidades.

Outra notícia, desta vez do jornal “ECO”, traz mais luz à gestão da CGD com excertos do que será o relatório final da comissão parlamentar de inquérito (CPI) à CGD. O documento, ao que tudo indica, admitirá a existência de “pressões”, “nomeações partidárias” e “erros de gestão”.

Repare o leitor nesta passagem cristalina: “Na mira da justiça estão créditos concedidos sem garantias ou com garantias frágeis”.

Sobre isto há dois comentários que não podem deixar de ser sublinhados.

Primeiro comentário: embora os problemas da CGD habitem um planeta diferente dos problemas das autarquias, a verdade é que, às vezes, eles cruzam-se. Alguns autarcas saberão exatamente do que estou a falar. Imagine o leitor um empresário, o senhor A, que tem um terreno grande, arejado e com boas vistas. Mas como, nesse terreno, a lei só permite a plantação de batata, ele está avaliado em 10 milhões de euros. Imagine também que o senhor A precisa de 60 milhões para financiar as suas operações, mas a única garantia que pode dar ao banco é o tal terreno de 10 milhões. Problema? Não há problema. O terreno que eventualmente valia 10 dispara para 60 porque quem fez as contas no banco acha que onde só se podem plantar batatas também se podem plantar tijolos. Está visto onde acaba esta história: com uma imparidade de 50 milhões para o banco.

Episódios de alavancagem de patrimónios de particulares, as tais “garantias frágeis”, estão espalhados por todo o país e, por razões evidentes, não são só um obstáculo ao desenvolvimento dos territórios. Eles constituem uma enorme fonte de pressão do interesse privado sobre o interesse público, manifesta nas mais variadas formas e com os mais variados intérpretes.

Segundo comentário: perante tão grosseiros “erros de gestão”, que certamente não serão alheios à “interferência” política, a pretensão da esquerda parlamentar de encerrar os trabalhos da CPI à CGD sem se apurar toda a verdade é insultuosa para os portugueses. Mas a quem é que o regabofe na CGD interessa, afinal? Como tenho defendido neste espaço desde que o caso estoirou, no início deste ano, é preciso saber toda a verdade. Tal como o Ministério Público, também os cidadãos têm o direito de saber quem deu os calotes à CGD e quem foram os responsáveis pela aprovação desses créditos ruinosos que nos custaram (estão a custar) milhares de milhões.

Ou a CGD é um banco público ou não é. Não pode é ser público quando os contribuintes são chamados a tapar buracos e privado quando se trata de esconder as dívidas debaixo do tapete. Certo é que a experiência governativa mudou a natureza do PCP e do BE: desde quando é que os partidos da extrema-esquerda não fazem caso de um processo que mete a banca, pressões políticas e créditos ruinosos?

Tenho mesmo muita dificuldade em perceber qual é a pressa do PS, PCP e BE em fecharem a CPI sem a verdade.

Até que se saibam quem são os maiores devedores e quando e por quem é que os créditos foram concedidos, o país não pode descansar, sob pena de ser conivente com a incompetência ou com a fraude.

Investigue-se tudo até à última. Para que, no fim do processo, o nosso maior buraco não seja o da imparidade democrática.

Escreve à quarta-feira