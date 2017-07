Passado um mês de ter revelado que está noiva Daniel Souza, Luciana Abreu anunciou esta terça-feira, dia 18, que está grávida.

A notícia foi revelada pela própria artista através de um vídeo publicado na sua conta de Instagram.

“Nós estamos grávidos de um bebé e grávidos de alegria. A nossa alegria estende-se, e queremos que assim seja, a todos os que sempre me acompanharam, me apoiaram e se sentiram felizes com os meus sucessos. E não posso deixar de lembrar a todos os que tentaram e tentam infernizar a minha vida que o AMOR quando verdadeiro sempre sai vencedor e NÓS SOMOS UNS VENCEDORES”, escreveu na legenda do vídeo.

Recorde-se que a artista é mãe de Lyonce, de seis anos, e Lyannii, de cinco, fruto da sua relação anterior com o futebolista Yannock Djaló.