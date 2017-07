O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira céu geralmente muito nublado e períodos de chuva fraca nas regiões do Norte e Centro do país.

A previsão aponta ainda para vento em geral fraco e uma descida da temperatura máxima nas regiões do interior.

Quanto às temperaturas, em Lisboa vão variar entre 18 e 26 graus celsius, no Porto entre 16 e 24, em Vila Real entre 14 e 23, em Viseu entre 12 e 24, em Bragança entre 14 e 26, na Guarda entre 12 e 23, em Coimbra entre 16 e 24, em Castelo Branco entre 16 e 29, em Santarém entre 16 e 28, em Portalegre entre 14 e 27, em Évora e Beja entre 16 e 30 e em Faro entre 19 e 30.