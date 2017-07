Contratações sonantes não levam a lado nenhum

Nos meses de verão, é da praxe os jornais desportivos e as televisões fazerem notícias com as principais transferências dos três grandes – Benfica, Porto, Sporting.

Este ano, as contratações de Fábio Coentrão e Mathieu, vindos dos dois maiores clubes espanhóis para o Sporting, têm dado que falar. Mas há muito tempo que assim é: quem não se lembra de os benfiquistas sonharem com as vindas de Caniggia, Roger e Rui Costa, quais Dons Sebastiões que iam resgatar o clube da mediocridade? Acontece que entretanto o paradigma dos encarnados mudou.

Hoje as transferências mais sonantes já não são as dos jogadores que chegam para salvar o clube, mas daqueles que saem por valores astronómicos. Aí, é preciso reconhecê-lo, o Benfica leva vantagem sobre os rivais: com cerca de 100 milhões de euros realizados com apenas três atletas, o clube da Luz está perto de bater o seu recorde de vendas. Da mesma forma que as promessas de contratações são sempre um sintoma de insatisfação com a equipa, a venda de jogadores por dezenas de milhões de euros para os principais clubes da Europa é um sinal de saúde e vitalidade.

Há uns anos, o Benfica contratava grandes craques, como o brasileiro Roger ou o russo Mostovoi, “queimava-os” e acabava por deixá-los sair pela porta pequena, por valores mais baixos do que tinham entrado, e sem nunca terem conseguido mostrar o que valiam realmente.

Hoje passa-se precisamente o contrário: jovens que ninguém conhecia, como Renato Sanches, Gonçalo Guedes, Ederson, Lindelof ou Nélson Semedo (só para referir os casos mais recentes) são trabalhados, potenciados e vendidos como craques.

É aí que os clubes portugueses têm de apostar: na formação e “exportação” de talentos. No leilão das contratações sonantes, não temos qualquer hipótese de rivalizar com os gigantes da Europa. E, como já pudemos comprovar tantas vezes, nunca são os nomes conhecidos que salvam os clubes da desgraça.