O Sporting perdeu com os franceses do Marselha por 2-1. Os leões despedem-se, assim, com nova derrota do estágio da Suíça.

O avançado do Marselha N’Jie foi o autor dos dois golos do Marselha, quinto classificado em França. Para o Sporting marcou Doumbia.

Recorde-se que esta é a terceira derrota em quatro jogos na pré-época do Sporting.