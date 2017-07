Ao contrário do que tinha garantido a secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, o Ministério da Educação não colocou nos quadros 3.019 professores através da vinculação extraordinária.

Os resultados hoje publicados na Direção Geral da Administração Escolar mostram que através da vinculação extraordinária apenas 2.820 professores passaram aos quadros. Menos 199 do número de vagas disponíveis inicialmente ao concurso.

Em comunicado o Ministério da Educação justifica que houve menos 199 professores a entrar nos quadros porque estes professores concorreram, em simultâneo, dois concursos que decorreram para a entrada de professores nos quadros: a vinculação extraordinária e a norma-travão.

E “nos casos em que o mesmo docente responde aos requisitos dos dois concursos, este docente ocupa a vaga da norma-travão”, justifica a tutela. No entanto, ao invés de ocupar as 199 vagas libertadas pelos professores que foram encaminhados para a norma-travão, o Ministério da Educação optou por anular essas vagas e não colocar outros professores que cumpriam os requisitos exigidos.

Esta decisão é contrária às garantias dadas pela secretária de Estado Alexandra Leitão aos sindicatos que já tinham alertado para este cenário, avisando que o ministério se preparava para fazer “batota”. Também ao Público a governante garantiu que caso houvesse duplicação de candidatos as vagas não seriam extintas. O que não acontece.

Recorde-se que para se candidatarem a uma vaga na vinculação extraordinária o Ministério da Educação exigia aos professores contratados 12 anos de serviço e cinco contratos anuais nos últimos seis anos letivos. Com estes critérios havia cerca de 6.300 professores contratados que se podiam candidatar.

No caso da norma-travão ficaram preenchidas todas as vagas inicialmente previstas. Através deste concurso houve 443 professores contratados que passaram aos quadros. Trata-se da regra desenhada pelo ex-ministro Nuno Crato e entretanto alterada pelo gabinete de Tiago Brandão Rodrigues, que impede que todos os contratados ao fim de quatro anos e três contratos renovados, completos e anuais, fiquem fora dos quadros.

A estes dois concursos, norma-travão e vinculação extraordinária) o Ministério da Educação diz que houve 11.820 canditatos. Foram colocados apenas 3.263 professores (27%), que têm entre amanhã e dia 25 de julho (cinco dias úteis) para aceitarem a sua colocação no site da DGAE.

Fuga de listas

A divulgação dos resultados da colocação de professores estavam previstas apenas para amanhã. No entanto, o Ministério da Educação acabou por divulgar hoje as listas da Direção Geral da Administração Escolar depois de ter havido uma fuga.

A meio da tarde as listas oficiais acabaram por ser divulgadas no blogue especialista em estatísticas de Educação – o blogue DeArLindo – e nos documentos da DGAE via-se a data de amanhã.

Minutos depois da divulgação dos resultados do concurso a DGAE bloqueou o acesso ao site durante largos minutos, publicando posteriormente as listas com a data de hoje.