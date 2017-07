O pequeno-almoço é a refeição mais importante do dia e um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition comprova isso mesmo.

Os investigadores do estudo dizem que o hábito de não tomar pequeno-almoço pode aumentar as hipóteses de inflamações e resistências à insulina favorecendo o risco de vir a sofrer de obesidade e diabetes tipo 2.

O estudo foi realizado por vários investigadores da Universidade de Hoffenheim, na Alemanha, e analisou 17 adultos em três situações diferentes: um dia não comeram pequeno-almoço, no outro dia não jantaram e no outro em que comeram as refeições diárias normalmente, recolhendo amostras de sangue em cada um dos dias.

Ao medirem os níveis hormonais, glicose, insulina e atividade do sistema imunológico, os resultados mostraram que as pessoas queimavam mais calorias num período de 24 horas, quando não almoçavam ou jantavam.

No entanto, a concentração de glicose, a resistência insulínica e a atividade inflamatória eram, mais altas quando as pessoas tomavam o pequeno-almoço do que quando não o faziam.