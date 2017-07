Um norte-americano, John Ogburn, sobreviveu após ter ficado 42 minutos sem pulsação devido a uma paragem cardíaca, a 26 de junho, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos da América.

John estava em casa, no computador, quando sofreu um ataque cardíaco. Após receberem uma chamada de emergências, dois polícias chegaram à casa do norte-americano e tentaram reanimá-lo.

Após terem passado 42 minutos, a pulsação de John voltou e o homem foi transportado para o hospital, onde foi induzido em coma para ajudar na sua recuperação.

Segundo contou à BBC, está a recuperar bem e os médicos apenas aconselharam-no a não conduzir durante seis meses e a regressar aos poucos ao trabalho, acrescentando que está em dívida com os polícias porque normalmente as autoridades não são obrigadas a reanimar as pessoas depois de 20 minutos sem sinais vitais.