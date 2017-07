A circulação do trânsito na A25 está cortada, no troço que liga Guarda a Vilar Formoso e na EN16 por causa do incêndio que está ativo na zona da Guarda desde esta segunda-feira.

O trânsito foi interrompido por volta das 15h30 desta terça-feira à tarde, devido ao avanço das chamas na zona de Leomil, concelho de Almeida, segundo afirmou o Comando Territorial da GNR à agência Lusa.

A GNR aconselha que, como alternativa, as pessoas circulem na EN 340, que liga o concelho de Almeida a Pinhel.

Uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda confirmou à Lusa que o incêndio agravou-se nas últimas horas e que houve uma reativação na localidade de Castanheira.