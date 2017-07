Cláudia Goya é a nova CEO da Portugal Telecom e vai ficar responsável pelos negócios de telecomunicações da Altice em Portugal. A entrada da ex-líder da Microsoft no Brasil vai ter efeitos imediatos.

Já Paulo Neves será chairman do grupo em Portugal e, no seguimento do acordo de aquisição da Media Capital, irá liderar o processo regulatório inerente assumindo, igualmente, a coordenação dos ativos portugueses do grupo.

"Este novo modelo de governance permitirá à Altice reforçar a sua posição de liderança em Portugal", revela a operadora em comunicado.

Para Michel Combes, CEO da Altice, "Claudia Goya é a líder certo para incorporar o novo desafio para a Portugal Telecom. É um grande prazer dar as boas-vindas a Claudia na família Altice. Ela intensificará os nossos compromissos com a companhia e com Portugal através da inovação, investimentos em infra-estruturas e digitalização, para oferecer a melhor experiência para os portugueses", referiu o responsável no mesmo comunicado.

Já Claudia Goya afirma que "é uma grande honra abraçar o desafio de liderar uma empresa que tem uma presença tão forte na vida dos portugueses, bem como nas empresas do nosso país". "Estou profundamente comprometida com um grande senso de responsabilidade para elevar a Portugal Telecom a uma referência de classe mundial no sector ", acrescentou.

Recorde-se que, a Altice, grupo que comprou há dois anos a PT Portugal, anunciou na sexta-feira, dia 14 de julho, que chegou a acordo com a espanhola Prisa para a compra da Media Capital, dona da TVI, entre outros meios, numa operação que a empresa espanhola avalia em 440 milhões de euros.