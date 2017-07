O professor universitário e analistas João Taborda da Gama considera que é "triste o PSD tardar a retirar o apoio a quem diz estas coisas", referindo-se ao candidato do seu partido à Câmara de Loures, André Ventura.

"Tão grave como o que foi dito sobre os ciganos, ou mais, é a defesa da prisão perpétua, um retrocesso a uma civilização em que não se acredita nem no perdão, nem na conversão (e sobre isto não houve tanto clamor)", atirou o também ex-secretário de Estado do segundo governo de Passos Coelho, no Facebook.

Para Gama, "acharmos que quem diz isto, e quem acha isto, não merece diálogo mas apenas o desprezo e chacota nas redes sociais esclarecidas, é o que levou à eleição de Trump".

"É preciso perceber a razão de não poucas pessoas acharem que os ciganos vivem de subsídios, que era bom haver prisão perpétua, e de alguém se sentir impune em ter esses temas como agenda política a coberto de partidos moderados. Só tentando perceber os problemas e as razões destas perceções se pode evitar que isto se transforme num novo normal", adverte, em jeito de conclusão, o académico.