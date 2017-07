Existem vários fatores que deve ter em conta quando quer viajar, se prefere frio ou calor, campo ou praia, qual é o preço das viagens, o que tem para conhecer, segurança, entre outros fatores.

O The Telegraph publicou um artigo onde revela quais são os destinos menos visitados e procurados por turistas, com recurso a dados da Organização Mundial do Turismo. Veja a lista de alguns dos destinos menos visitados.

- Timor-Leste

- Bangladesh

- São Tomé e Príncipe

- Moldávia

- Liechtenstein

- San Marino

- Serra Leoa