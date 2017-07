E eu ali, quieto e calado, com o livro do Pacheco debaixo do braço e a chuva do mundo a encharcar-me a cabeça e o corpo enquanto procurava nos escombros da madrugada a razão da minha derrocada triunfal. Estava um frio abrasador. Beijei a garrafa de cerveja pela (talvez) última vez e obriguei as pernas a mexerem-se a caminho do mar. O céu cuspia verdades em forma de pequenos dardos de água que me cegavam os passos a cada metro vencido. Senti-me o mais triste dos homens e naquele beco escuro da indecisão um vómito matreiro bateu à porta e ensinou-me a humildade de quem se enganou tempo demais. De quem atirou a toalha ao chão sem nunca ter entrado no ringue. De quem dançou ao ritmo da sua própria demência. O resto? O resto já não me lembro. Acho que adormeci.

Acordei nem sei quanto tempo depois e dei por mim a ver os meus pés serem seguidos de perto por um vulto negro e disforme que se colava ao meu caminhar com a fidelidade de um cão muito velho e a persistência de um abraço de amor no pico do inverno abrigado numa cama de muitos cobertores. Eu estava frio por dentro, com os músculos tensos e rijos, despido de roupa, despido de vida, despido de mim à espera que a qualquer instante uma jogada do destino entrasse em cena pronta a trocar a minha existência por uma eternidade de solidão e noites mal dormidas de olhos abertos que miram o passado do tempo sem nada poder fazer para alterar a inevitabilidade de um caminho já percorrido.

Ao olhar para a frente vi que o passado também pode ser uma merda, pensei. As escolhas que fiz aumentam-me o peso da vida e às vezes é difícil carregá-las. Cada decisão, boa ou má, é mais um tijolo nas costas, mais uma bota pesada encaixada no pé que torna o próximo passo mais um pequeno fardo de alegrias e desilusões acumuladas. Será que todas as pessoas caminham da mesma forma? Arriscam virar à direita quando a esquerda está mesmo ali de braços abertos e sorriso franco num convite de segurança e amor? Avançam quando ficar parado era tão melhor? Param quando lá na frente alguém grita por mais um passo, mais uns metros, mais um esforço de querença e fé? A solidão é isso? Uma construção de caminhos enviusados na penumbra de um nevoeiro de muitas vidas que se tocam para se soltarem logo a seguir? Se calhar devia ter ficado quieto quando avancei e avançado quando o meu corpo não se mexeu. Devia ter abraçado quem me fugiu e lembrado quem me esqueceu. Estava mais pesado agora, com os ossos mais densos e o frio colava-me a alma a um coração que trabalhava bombadas certeiras de sangue pelo corpo e me impelia para mais um passo marcado na areia da praia. Estava frio. Estava frio num dia quente de verão com o sol do meio dia a bater-me na nuca mas nem assim eu conseguia aquecer. O vulto negro continuava lá, colado aos meus pés, quase imperceptível agora mas com o avançar do dia ele tornar-se-ia mais presente, maior, uma figura esquiva de mim no chão da praia, o meu companheiro de todos os dias.

Voltei a acordar do sono que me fez olhar para o céu e ver o mundo despido de fé. Os Deuses continuavam lá em cima a sacanear-me enquanto insistiam que nada tinham a ver com toda esta salganhada em que estava metido. Talvez fosse verdade, ou talvez estivessem apenas a gozar com a minha loucura pagã. Que se lixe, mais um gole de cerveja e toca de abrir o livro do Pacheco ao acaso:

“…sou o que se chama, na mais profunda baixeza da palavra, um desgraçado. Sou, e sei que sou. Mas alto lá! Sou um tipo livre, intensamente livre, livre até ser libertino (que é uma forma muito real de liberdade), livre até à abjecção, que é o resultado de querer ser livre em português.”

Os Deuses acabaram de cortar as unhas, riram-se de mim e fecharam as portas do Céu.

João Pedro Santos.