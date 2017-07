O candidato do PSD à Câmara de Loures desafiou a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, a visitar os "bairros problemáticos" na localidade, para que esta possa "falar com conhecimento de causa".

Para André Ventura, "o Bloco de Esquerda já nos habituou ao mais cínico aproveitamento político de todas as circunstância" e o convite em como objetivo fazer com que o partido "para que possa pelo menos falar do assunto com conhecimento de causa, em vez de reproduzir os preconceitos de pensamento de que todos nós já estamos fartos”.

Diz o convite, a que o i teve acesso: "Os últimos acontecimentos ocorridos no Catujal, com agressões brutais a agentes de autoridade, sinalizam precisamente o problema que temos vindo a denunciar”.

André Ventura, disponibiliza-se, então, para “apresentar todos os dados a Catarina Martins e a Fabian Figueiredo, para que possam falar com conhecimento de causa”.