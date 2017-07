A Mobi.e decidiu adiar o início do pagamento de carragamentos rápidos que, arrancaria a dia 31 de julho, para depois do verão. A ideia é dar mais tempo aos utilizadores e aos operadores para se prepararem.

Existem 36 postos de carga rápida em funcionamento dos 69 que estão previstos, segundo a Associação de Utilizadores de Veículos Eléctricos

Recorde-se que, para efetuar carregamentos nos postos de carga rápida, os utilizadores de veículos eléctricos devem ter um "acordo comercial" com um operador detentor de registo de CEME, que vai permitir carregar os veículos em qualquer posto de carregamento de acesso público independentemente do Operador do Posto de Carregamento (OPC).



Já as tarifas e as condições de acesso praticadas por cada CEME serão divulgados "oportunamente".