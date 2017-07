Numa nota enviada à agência LUSA, o presidente da distrital do CDS/Lisboa, João Gonçalves Pereira, que é também porta-voz de Assunção Cristas, anunciou que o CDS seguirá o seu "caminho próprio no Concelho de Loures nestas eleições autárquicas de 2017.

A decisão ocorre, diz a nota, no seguimento das recentes declarações do candidato à Câmara Municipal de Loures, Dr. André Ventura, e depois do CDS ter manifestado no seio da coligação o seu profundo incómodo com as referidas afirmações.

Ontem, depois de Ventura, dirigente nacional do PSD, ter afirmado que "a etnia cigana tem que interiorizar o manual do Estado de Direito", entre outras afirmações polémicas, o CDS já havia exigido um esclarecimento ao candidato que apoiava.

Depois de André Ventura, advogado e comentador desportivo, ter recusado retratar-se, o CDS não mantém assim o seu apoio.

Ontem, numa mensagem escrita na sua página no Facebook, Ventura afirmara: "Nunca me senti tão só. E tão apoiado por milhões!".