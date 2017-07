A maior parte das pessoas perde algum tempo em transportes ou no trânsito para ir trabalhar, mas imagine se tivesse de 'percorrer' todos os dias 700 quilómetros para chegar ao seu trabalho, na Califónia.

O cofundador e diretor de tecnologia da Motiv, Curt von Badinski, vive a 700 quilómetros de distância do seu escritório e para lá chegar tem de fazer duas viagens de carro e uma de avião.

Entra todos os dias às 8h30 e levanta-se todos os dias às cinco da manhã, para ter tempo de sair de casa. Quando sai faz uma viagem de 12 minutos de carro, depois apanha um avião que voa durante uma hora e meia e de seguida faz outra viagem de carro que pode demorar até 40 minutos.

Todos os meses, o cofundador paga cerca de 2.300 dólares para ter acesso a voos ilimitados numa aeronave.

No final do dia, tem de voltar a fazer a viagem de regresso a casa. Sai do escritório por volta das 17h e chega a casa por volta da 21h, aproveitando as viagens para trabalhar.