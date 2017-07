O caminho não é fácil, mas a nº1 portuguesa já passou o primeiro obstáculo, a pré-qualificação que se realizou no Hankley Common Golf Club, em Farnham, em Inglaterra.

Entre 82 jogadoras, Joana de Sá Pereira integrou o grupo das 20ª classificadas, com 75 pancadas, 3 acima do Par, o limite para as 35 que se apuraram para a fase seguinte.

Agora vem aí uma etapa ainda mais dura, a Final da Qualificação, marcada para 31 de julho, no The Castle Course, em St. Andrews, na Escócia.

«Estou muito feliz por ter passado. Agora vou visitar Londres, depois vou para o Porto e depois a Escócia. Venha daí essa Final da Qualificação», escreveu no Facebook a portuguesa residente em França, que, de quinta-feira a Domingo, estará a competir pela primeira vez num torneio do PGA Portugal Tour, o Solverde Campeonato Nacional PGA, no Oporto Golf Club, em Espinho.