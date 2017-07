De acordo com o site Eat This, Not That!, a lista de ingredientes que estas batatas contêm pode ser a resposta a este ‘vício’. As batatas fritas da cadeia de fast food podem conter até cerca de 14 ingredientes, daí terem um sabor diferente de todas as outras batatas e de serem totalmente 'viciantes'.

O principal ingrediente, e o grande segredo das batatas do McDonald’s, é o sabor a carne que estas possuem. O site revela que este aditivo salgado nas batatas é composto por leite hidrolisado e trigo hidrolisado.

O trigo e o leite não são maus ingredientes, uma vez que hidrolisados (um processo em que o calor e os produtos químicos quebram os alimentos e produzem MSG - um intensificador de sabor) representam uma ameaça para a sua barriga.

O MSG, para além de estar relacionado com a ganha de peso e alergias, aumenta ainda o apetite, impedindo o cérebro de se certificar que se sente saciado.