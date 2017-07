O Ministério Público acusou uma professora de nove crimes de maus-tratos a vários alunos de uma escola de Lisboa, diz a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).

A docente em causa leciona o 2º ano do primeiro ciclo de uma escola de Lisboa e terá agredido fisicamente e psicologicamente alunos com idades compreendidas entre os sete e os nove anos no ano letivo 2015/2016.

O MP requereu o julgamento em tribunal bem como a suspensão do exercício das suas funções naquela escola.