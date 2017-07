O futebol nos proporciona momentos marcantes e incríveis, e com certeza em todos esses anos, a ida desse garoto @nelsonsemedo50 ao @fcbarcelona foi pra mim um momento de muito orgulho, no qual fiquei arrepiado quando soube... E isso pq eu tive o prazer de ver esse garoto querendo aprender, vi a humildade dele no dia a dia, e isso me confirmou qd conheci o seu pai, uma pessoa espetacular e que a cada jogo estava connosco vibrando não só pelo filho mas pelo @slbenfica que está acima de todos nós... Enfim, essa foto para mim foi uma cereja em cima do bolo de tudo o que esse garoto deu ao Benfica e a mim sendo um privilegiado ao jogar ao lado de um garoto tão humilde! Muita sorte e que Deus abençoe 🙏🏾🙏🏾🙏🏾

