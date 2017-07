Uma mulher, Imogen Petrak, grávida de 36 semanas, foi internada como uma infeção no ouvido, e acabou por ficar com vários danos cerebrais devido a esta mesma infeção.

Petrak foi submetida a uma cesariana, de forma a salvar o bébé que tinha na barriga, momentos antes de morrer. No entanto, a família desta mulher quis que o menino, o seu primeiro filho, com pouco mais de um ano, se despedisse da mãe, e o momento foi partilhado no Facebook 'pelo pai das crianças.

"Hoje foi um dia agridoce. Às 12h11 a Eleanor Lilian Joy, a minha primeira filha, nasceu de uma cesariana de emergência. Pouco tempo depois das 17h, a minha bonita mulher morreu de complicações causadas por uma infeção no ouvido", podia ler-se no perfil do Facebook pai da criança.

Para além disso, o pai das crianças informou que criou uma página de angariação de fundos, de forma a conseguir ter alguma ajuda para as despias médicas da filha prematura.