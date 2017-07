Gentil Martins, o cirurgião muito conceituado, gerou uma onda de indignação devido às declarações que fez, numa entrevista ao Expresso, acerca da homossexualidade. O cirurgião classificou a orientação sexual como uma anomalia, levando a que a Ordem dos Médicos abrisse um inquérito.

Após a polémica, surgiram várias mensagens sobre o assunto nas redes sociais. Bruno Maia, neurologista no Centro Hospital de Lisboa Central, no seu Facebook publicou uma mensagem a criticar Gentil Martins.

Na publicação do neurologista pode ler-se “sou médico e sou homossexual. Cresci com um pai e uma mãe. Maravilhosos, esforçados. Também existiram avós, tios, primos e primas e se alguma coisa toda esta gente me ensinou foi o que era o amor e o que significa ter uma família”.

O texto foi partilhado por mais de duas mil pessoas e teve cerca de oito mil gostos.